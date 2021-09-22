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المركزي الصيني والياباني يثبتان الفائدة والأنظار تتجه إلى "الفيدرالي"

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اقتصاد

المركزي الصيني والياباني يثبتان الفائدة والأنظار تتجه إلى "الفيدرالي"

ثبت بنك الشعب الصيني الفائدة اليوم عند 3.85%

دبي - العربية.نت

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أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير، كما كان متوقعا في اجتماعه الأخير، حيث حافظ على معدل الفائدة المستهدف قصير الأجل عند سالب 0.1% وعائدات السندات لأجل 10 سنوات قريبة من الـ 0%.

وأكد المركزي أن الاقتصاد الياباني في طريقه للتعافي، مشيرا إلى استمرارية الإنتاج والتصدير رغم تأثرهما جزئيا بقيود العرض وسط تفشي فيروس كورونا.

وأيضاً ثبت بنك الشعب الصيني الفائدة اليوم عند 3.85% للاجتماع الثامن عشر على التوالي.

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من المقرر اليوم الأربعاء صدور نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي استمر يومين.

وستكون الأسواق اليابانية مغلقة في عطلة غدا الخميس.

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