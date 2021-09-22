.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الهند والإمارات تعتزمان رفع التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار

  • الخط
الإمارات والهند
علما الإمارات والهند
اقتصاد الإمارات

الهند والإمارات تعتزمان رفع التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار

تزيد بنسبة 70% عن مستوياتها الحالية

نيودلهي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال وزيرا التجارة الهندي والإماراتي إن بلديهما يخططان لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بحلول نهاية العام بهدف زيادة التجارة بين الهند ودولة الإمارات العربية بنسبة 70% في غضون خمسة أعوام.

وأضاف وزير التجارة الهندي بيوش جويال، اليوم الأربعاء، أن البلدين كليهما يهدفان أيضا لتوقيع "مرحلة أولى" لاتفاق للتجارة قريبا قبل إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي من المرجح أن يجري تنفيذها بحلول مارس/ آذار 2022.

وقال الوزيران في بيان مشترك صدر اليوم "اتفاقية اقتصادية استراتيجية جديدة من المتوقع أن تزيد التجارة الثنائية في السلع إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات من توقيع الاتفاقية."

الطلب على الوقود في الهند يرتفع 10.9% في أغسطس طاقة النفط الطلب على الوقود في الهند يرتفع 10.9% في أغسطس

وتتطلع الهند لتعزيز صادراتها من خلال إقامة علاقات تجارية وعقد اتفاقيات جديدة مع عدد من الدول لتنشيط اقتصادها. ومع تجارة ثنائية تبلغ حوالي 60 مليار دولار، فإن دولة الإمارات هي بالفعل ثالث أكبر شريك تجاري للهند.

ودولة الإمارات هي أيضا ثاني أكبر وجهة لصادرات الهند بعد الولايات المتحدة، مع صادرات قيمتها حوالي 30 مليار دولار سنويا.

وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي أثناء زيارة إلى نيودلهي إن الاتفاقية تهدف لتعزيز الوظائف والاستثمارات في البلدين كليهما.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الزيودي في مقابلة مع رويترز إن دولة الإمارات ستنهج جدولا زمنيا نشطا للتفاوض على اتفاقيات اقتصادية مع ثماني دول، من بينها الهند، تسعى لتعميق الروابط التجارية معها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"لدي 6 أطفال".. جونسون يقّر بوجود ابنة من خارج الزواج
الإمارات تسمح بعدم ارتداء الكمامة في هذه الأماكن الإمارات تسمح بعدم ارتداء الكمامة في هذه الأماكن
الأكثر قراءة
صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان
إياك وهذا الخطأ.. يجعل فيتامين إياك وهذا الخطأ.. يجعل فيتامين "د" بلا فائدة!
فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك
انقلب السحر على الساحر.. مقلب طفل مصري يغير حياته انقلب السحر على الساحر.. مقلب طفل مصري يغير حياته
مصرية عمرها 20 وابنة إمام مسجد يتوقعون فوزها ببلدية روما مصرية عمرها 20 وابنة إمام مسجد يتوقعون فوزها ببلدية روما
شاهد ماذا فعلت مذيعات تلفزيون مصر.. عقب وفاة طنطاوي شاهد ماذا فعلت مذيعات تلفزيون مصر.. عقب وفاة طنطاوي
قبل أن تذهب
جونسون آند جونسون: الجرعة الثالثة تحمي من أعراض كورونا الحرجة
جونسون آند جونسون: الجرعة الثالثة تحمي من أعراض كورونا الحرجة
اكتشف المزيد