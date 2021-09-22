اقتصاد أوروبا
تحسن يفوق المتوقع لثقة المستهلك في منطقة اليورو
ارتفعت 1.3 نقطة في سبتمبر
قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إن ثقة المستهلك في منطقة اليورو ارتفعت 1.3 نقطة في سبتمبر/ أيلول مقارنة مع الشهر السابق إلى -4.0، وهو ما يعوض جزئيا خسائر في يوليو تموز وأغسطس/ آب.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند -5.8 .
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وقالت المفوضية "عند -5.2 نقطة في الاتحاد الأوروبي و-4.0 في منطقة اليورو، فإن المؤشر مرتفع عن مستواه قبل الجائحة في المنطقتين كلتيهما."
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