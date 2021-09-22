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تحسن يفوق المتوقع لثقة المستهلك في منطقة اليورو

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اقتصاد أوروبا

تحسن يفوق المتوقع لثقة المستهلك في منطقة اليورو

ارتفعت 1.3 نقطة في سبتمبر

بروكسل - رويترز

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قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إن ثقة المستهلك في منطقة اليورو ارتفعت 1.3 نقطة في سبتمبر/ أيلول مقارنة مع الشهر السابق إلى -4.0، وهو ما يعوض جزئيا خسائر في يوليو تموز وأغسطس/ آب.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند -5.8 .

وقالت المفوضية "عند -5.2 نقطة في الاتحاد الأوروبي و-4.0 في منطقة اليورو، فإن المؤشر مرتفع عن مستواه قبل الجائحة في المنطقتين كلتيهما."

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