روسيا تخطط لإنفاق 34 مليار دولار على البنية التحتية في 3 أعوام

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الثلاثاء، إن روسيا تخطط لإنفاق نحو 2.5 تريليون روبل (34 مليار دولار) من صندوقها الوطني للثروة على مشاريع للبينة التحتية في الفترة من 2022 إلى 2024.

وأضاف سيلوانوف أن من بين تلك المشاريع مجمع أوست-لوجا للغاز الطبيعي المسال الذي سيكلف الصندوق حوالي 900 مليار روبل ستستخدم لشراء معدات أجنبية، وبالتالي فإنه لن يكون له تأثير على السياسة النقدية للبنك المركزي لأنه يتفادى خطر إذكاء التضخم المحلي.