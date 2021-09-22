صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 17.9% لـ20.8 مليار ريال في يوليو

سجلت الصادرات السلعية السعودية ارتفاعاً 79.6% في شهر يوليو 2021، مقارنة بشهر يوليو 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كوفيد-19.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، فإن قيمة الصادرات السلعية السعودية بلغت 91.8 مليار ريال في يوليو 2021، مقارنة بنحو 51.1 مليار ريال في يوليو 2020.

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وأرجعت الهيئة الزيادة إلى ارتفاع الصادرات البترولية بقيمة 37.5 مليار ريال ما يعادل 112.1% إلى نحو 71 مليار ريال، وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.5% في يوليو 2020 إلى 77.4% في يوليو 2021.

وارتفعت الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر يونيو 2021، بقيمة 7 مليارات ريال بنسبة 8.2%.

وسجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة 17.9% في يوليو 2021، إلى 20.8 مليار ريال، بالمقارنة بنحو 17.6 مليار ريال في يوليو 2020.

وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما وتمثل 37.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بنسبة 47.7% بمقدار 2.5 مليار ريال.

وارتفعت الواردات في يوليو 2021، بنسبة 13.2% بمقدار بلغ 5.3 مليار ريال، لتصل إلى 45.6 مليار ريال، مقابل 40.3 مليار ريال في يوليو 2020.