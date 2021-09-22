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صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 17.9% لـ20.8 مليار ريال في يوليو

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عمليات استيراد وتصدير في ميناء سعودي
اقتصاد السعودية

صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 17.9% لـ20.8 مليار ريال في يوليو

سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة 17.9%

دبي - العربية.نت

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سجلت الصادرات السلعية السعودية ارتفاعاً 79.6% في شهر يوليو 2021، مقارنة بشهر يوليو 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كوفيد-19.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، فإن قيمة الصادرات السلعية السعودية بلغت 91.8 مليار ريال في يوليو 2021، مقارنة بنحو 51.1 مليار ريال في يوليو 2020.

وأرجعت الهيئة الزيادة إلى ارتفاع الصادرات البترولية بقيمة 37.5 مليار ريال ما يعادل 112.1% إلى نحو 71 مليار ريال، وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.5% في يوليو 2020 إلى 77.4% في يوليو 2021.

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وارتفعت الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر يونيو 2021، بقيمة 7 مليارات ريال بنسبة 8.2%.

وسجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة 17.9% في يوليو 2021، إلى 20.8 مليار ريال، بالمقارنة بنحو 17.6 مليار ريال في يوليو 2020.

وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما وتمثل 37.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بنسبة 47.7% بمقدار 2.5 مليار ريال.

وارتفعت الواردات في يوليو 2021، بنسبة 13.2% بمقدار بلغ 5.3 مليار ريال، لتصل إلى 45.6 مليار ريال، مقابل 40.3 مليار ريال في يوليو 2020.

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