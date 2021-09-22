مصرف الإمارات يتوقع نمو الاقتصاد 2.1% في 2021

قال مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء إن اقتصاد الإمارات سينمو 2.1% هذا العام و4.2% في 2022 مع تعافي الدولة من التباطؤ الناجم عن فيروس كورونا.

وذكر المصرف المركزي في مراجعته الاقتصادية الفصلية، أن النشاط الاقتصادي في الإمارات واصل تعافيه في الربع الثاني من العام، مع اقتراب النمو من مستويات ما قبل كوفيد-19، نقلاً عن رويترز.

مادة اعلانية

كانت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي "اقتصادية دبي"، قد أعلنت توقعات النمو الاقتصادي للإمارة خلال المرحلة المقبلة، متوقعة تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.1% في 2021، وليتسارع المعدل في 2022 ليسجل 3.4%، مدعوما بعوامل عدة من أهمها استضافة "إكسبو 2020 دبي".

كانت وكالة ستاندرد أند بورز، قد توقعت تحقيق اقتصاد الإمارات نموا بـ 2.7% خلال العامين الحالي والمقبل، لكن معدل النمو يتراجع إلى 2% خلال عامي 2023 و2024.