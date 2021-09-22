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وكالة الأنباء العراقية: البنك المركزي يدعم إنشاء صندوق سيادي

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اقتصاد العراق

وكالة الأنباء العراقية: البنك المركزي يدعم إنشاء صندوق سيادي

للتخفيف من حجم المخاطر المحتملة في ظل تقلبات أسعار النفط

دبي - العربية.نت

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أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، دعمه إنشاء صندوق سيادي للأجيال القادمة.

وذكر بيان للبنك المركزي تلقته وكالة الانباء العراقية أن "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، شارك في معرض الخدمات المالية والمصرفية المنعقد في بغداد إلى جانب وزير المالية وعدد من ممثلي القطاع المصرفي والمالي".

وأكد مخيف في كلمته أن "البنك المركزي له دور مهم في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة خاصة بعد التحديات المالية والاقتصادية التي واجهها العراق".

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ولفت، إلى أن "هذا البنك ومن أجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل البطالة أطلق مبادرة بمبلغ تزيد عن 5 تريليونات دينار إلى جانب المبادرة السابقة التي أطلقت في العام 2015، فضلا عن قيام البنك المركزي بخصم حوالات الخزينة 2020 و2021 للتمويل اللازم لوزارة المالية على الرغم من زيادة الدين والأثر السلبي، ولكن الضرورة التاريخية تتطلب ذلك".

وذكر المحافظ أن "البنك المركزي يدعم إنشاء صندوق سيادي للأجيال القادمة تسهم فيها مؤسسات الدولة وعائدات النفط"، مبينا أن "وجود هذا الصندوق يخفف من حجم المخاطر المحتملة في ظل تقلبات أسعار النفط ويسهم في بناء مستقبل آمن للأجيال القادمة".

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