الجدعان: ترشيد كفاءة الإنفاق حقق وفورات بـ 500 مليار ريال 

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن تباين الأداء الفعلي لإجمالي النفقات عن تقديراتها في الميزانية انخفض من متوسط 16% خلال الفتـرة بين 2014 و2016، إلى متوسط 4% بين 2017 و2019، إضافة إلى جهود رفع وترشيد كفاءة الإنفاق التي أسهمت في تحقيق وفورات في التكاليف تجاوزت 500 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية حتى منتصف العام الحالي.

وأضاف أن المملكة حققت قفزة كبيرة في مجال التحول الرقمي.

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وأوضح أن حصة العمليات الإلكترونية من إجمالي عمليات الدفع المتاحة في العام 2019 بلغت نسبة 36%، متجاوزة بذلك المستوى المستهدف لعام 2020 المقدر بـ 28%.

وأشار الجدعان إلى أن مبادرة الإقراض غير المباشر أسهمت في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبالغ تقدر بنحو 642 مليون ريال لتخدم 611 منشأة صغيرة ومتوسطة.