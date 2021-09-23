الكويت تغرم 8 شركات طيران ومكاتب سياحية لمخالفتها القوانين

أصدرت لجنة الشكاوى والتحكيم بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قرارات بتغريم 8 شركات طيران ومكتب سياحة وسفر، وذلك لمخالفتها القوانين والتعاميم الصادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني والخاصة بسوق النقل الجوي في الكويت.

وأفادت الهيئة بأن اللجنة عقدت اجتماعها السابع لعام 2021، للنظر في شكاوى جمهور المسافرين ومخالفات مفتشي مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران.

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وأشارت الهيئة إلى إحالة أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي إلى الجهات المختصة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 بشأن تنظيم سوق النقل الجوي في البلاد، وذلك لمخالفته القوانين والتعليمات، نقلا عن صحيفة الأنباء الكويتية.

من جانبه، أكد مدير إدارة النقل الجوي ورئيس لجنة الشكاوى والتحكيم عبدالله الراجحي، على ضرورة التزام جهات السوق بتطبيق كافة القوانين والتعاميم الصادرة وتنظيم عمل سوق النقل الجوي في الكويت، مشددا على عدم التهاون في إصدار العقوبات اللازمة بحق المخالفين، وذلك حفاظا على حقوق الدولة والمسافرين.