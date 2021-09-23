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الكويت تمنع تجديد إذن العمل إلا بعد إثبات هذا الأمر

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الكويت تمنع تجديد إذن العمل إلا بعد إثبات هذا الأمر

وربط 1855 مسمى مهنياً بالمستويات التعليمية في الدولة

دبي - العربية.نت

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تمكنت الكويت من ربط 1855 مسمى مهنياً بالمستويات التعليمية حتى نهاية أغسطس الماضي، بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في مجال ربط التوصيف المهني بالمستوى التعليمي.

وبات يمنع تجديد إذن العمل أو إصدار تسمية أي عامل للمرة الأولى، سواء للعمالة الوطنية أو الوافدة، دون وجود ما يثبت مستواه التعليمي ومقارنته بالمهنة المطلوبة، والشروط الواجب توافرها لتسميته في هذه المهنة.

وكان من اللافت في قائمة المسميات الجديدة، تحديد مسميات فني، مدرب، مشرف، طاه، رسام، حكم، لمن يحمل شهادة الدبلوم على الأقل، في حين توزعت مسميات مشغل "سواء آليات أو معدات" لمن هم من حملة الشهادات المتوسطة أو أقل من التعليم الابتدائي، وفقا لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.

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أما بشأن مسميات: مدير، مهندس، طبيب، ممرض، راصد جوي، فيزيائي عام، كيميائي عام، جيولوجي، معلم، مدرس، رياضي، إحصائي بمختلف الاختصاصات أو الوظائف المتخصصة في مجال الإعلام وغيرها، فقد حدد المستوى التعليمي عند درجة البكالوريس أو ما يعادلها.

وسمح بمنح مسمى مدير في مطعم، خدمة الطعام والشراب، محل بيع التجزئة والاستقبال الفندقي، لمن هم أقل من الابتدائي، وربط وظيفة كاتب، بائع، محصل، موزع صحف، عامل، مزارع، حارس أمن، مربي دواجن، بحملة الشهادات المتوسطة.

يذكر أن ربط المهن بالمستويات التعليمية جاء بعد اعتماد "القوى العاملة" الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف الوظيفي، وتعميم ذلك على جميع دول مجلس التعاون لتوحيد المسميات بين العمالة في دول المجلس.

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