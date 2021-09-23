تحذير من انقطاع الكهرباء في لبنان بنهاية سبتمبر

حذرت مؤسسة كهرباء لبنان اليوم الخميس، من انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية سبتمبر/أيلول مع انخفاض مخزوناتها من المحروقات.

وذكرت الشركة في بيان، أنها تستطيع توليد أقل من 500 ميغاوات من الكهرباء باستخدام زيت الوقود الذي تحصل عليه بموجب اتفاقية تبادل مع العراق.

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وتسبب النقص الهائل في المحروقات في عجز الدولة عن توفير أي إمدادات تذكر للكهرباء على مدى الشهور القليلة الماضية، بينما اعتمد الكثير من اللبنانيين على المولدات الخاصة.