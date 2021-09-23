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تحذير من انقطاع الكهرباء في لبنان بنهاية سبتمبر

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أزمة الكهرباء في لبنان (أرشيفية- رويترز)
أزمة الكهرباء في لبنان
لبنان

تحذير من انقطاع الكهرباء في لبنان بنهاية سبتمبر

بسبب انخفاض مخزونات المحروقات

بيروت - رويترز

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حذرت مؤسسة كهرباء لبنان اليوم الخميس، من انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية سبتمبر/أيلول مع انخفاض مخزوناتها من المحروقات.

وذكرت الشركة في بيان، أنها تستطيع توليد أقل من 500 ميغاوات من الكهرباء باستخدام زيت الوقود الذي تحصل عليه بموجب اتفاقية تبادل مع العراق.

وتسبب النقص الهائل في المحروقات في عجز الدولة عن توفير أي إمدادات تذكر للكهرباء على مدى الشهور القليلة الماضية، بينما اعتمد الكثير من اللبنانيين على المولدات الخاصة.

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