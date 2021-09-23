مصر تتطلع لزراعة 3.5 مليون فدان قمح في 2021-2022

قال المسؤول الكبير في وزارة الزراعة المصرية، عباس الشناوي، اليوم الخميس، إن مصر تأمل في زراعة 3.5 مليون فدان من القمح في موسم 2021-2022 لإنتاج ما لا يقل عن تسعة ملايين طن قمح.

وأضاف أن الحكومة تسعى لزيادة مشتريات القمح المحلية إلى 4 ملايين طن من 3.4-3.7 مليون طن.

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ولم تتغير مساحة زراعة القمح المستهدفة عن العام الماضي. ويبدأ موسم زراعة القمح في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

كانت وزارة التموين المصرية، قد ذكرت أن البلاد اشترت 3.6 مليون طن في المجمل من القمح المحلي خلال موسم الحصاد هذا العام.

وقالت الوزارة في بيان سابق، إن المواقع المستقبلة للأقماح تسلمت من 3.5 مليون طن من المزارعين، بالإضافة إلى 165 ألف طن تم تسليمها لمصانع المكرونة.