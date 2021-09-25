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رئيسة صندوق النقد تتهم مكتب مدير البنك الدولي السابق بالتلاعب

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رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا
كريستالينا جورجييفا
صندوق النقد

رئيسة صندوق النقد تتهم مكتب مدير البنك الدولي السابق بالتلاعب

اقترح تضمين بيانات هونغ كونغ لتعزيز تصنيف الصين بتقرير ممارسة الأعمال

دبي - العربية.نت

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انتقدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الجمعة، تقريرا مستقلا عن دورها المزعوم في فضيحة تزوير بيانات متعلقة بالصين أثناء عملها في البنك الدولي، قائلة إنه يحتوي على "أخطاء جوهرية" ولجأ إلى التعريض بدلا من الحقائق، بحسب "رويترز".

كما اتهمت مكتب الرئيس السابق للبنك جيم كونج كيم بالتلاعب، قائلة إن مكتبه اقترح تضمين بيانات هونغ كونغ في تصنيف الصين بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك في 2018 لتعزيز ترتيب الصين.

وانتقدت جورجيفا، التي تواجه دعوات للاستقالة، التقرير الذي أعدته شركة الخدمات القانونية ويلمر هيل، وذلك في بيان مفصل أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي يعكف على مراجعة المسألة.

وكانت جورجييفا عارضت ما خلُص إليه تحقيق مستقل من أنّها ضغطت خلال عملها السابق في البنك الدولي على موظّفين لتعديل تقرير سعياً منها لتجنّب إغضاب الصين، بحسب "فرانس برس".

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وبناءً على النتائج، أعلن البنك الدولي أنّه سيوقِف فوراً تقرير "دوينغ بيزنس" (ممارسة أنشطة الأعمال) بعدما كشف التحقيق عن مخالفات في تقريري 2018 و2020.

ورفضت جورجييفا، وهي بلغارية تولّت رئاسة صندوق النقد الدولي في تشرين الأول/أكتوبر 2019، نتائج هذا التقرير.

وأعلنت جورجييفا أنها أبلغت مجلس صندوق النقد الدولي بالوضع.

وقالت للمسؤولين في صندوق النقد "لم أضغط، لا في هذه الحالة، ولا قبلها، ولا بعدها، على الفرق من أجل أن يتلاعبوا بالبيانات".

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