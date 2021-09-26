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بهدوء.. الصين توجه ضربات قاتلة بحرب التكنولوجيا مع أميركا

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هواوي

بهدوء.. الصين توجه ضربات قاتلة بحرب التكنولوجيا مع أميركا

هل بدأت نهاية الحرب التجارية مع الإفراج عن المديرة المالية لشركة هواوي؟

دبي - العربية.نت

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اعتبر أحمد صبري خبير تكنولوجيا معلومات وعضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، أن الصين تلعب بهدوء في الملف التكنولوجي دون ضوضاء إعلامية، لكنها في ذات الوقت توجه ضربات قاتلة في حربها مع الولايات المتحدة في هذا المضمار.

ووصف صبري في مقابلة مع "العربية" شركة مثل "شاومي" بأنها "الديناصور القادم من الخلف" لسوق المنافسة الشرسة بين شركات صناعة الهواتف الذكية الشهيرة في العالم، وذلك بعد مرحلة من النزاع على تقنيات العملاق الصيني "هواوي".

وقال إن التفوق الصيني التكنولوجي يظهر جلياً في كل مرحلة، لكن الصين تظل تعمل بصمت، وعندما تلوح أزمة مع الولايات المتحدة، يظهر النزاع بأشكال مختلفة.

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كانت الصين قالت أمس إن التهم الموجهة للمديرة المالية لشركة هواوي "ملفقة تماما" في وقت أعلنت فيه هواوي، أنها ستدافع عن نفسها ضد الملاحقات الأميركية بعد إفراج كندا عن مديرتها المالية منغ وانزهو.

وأضافت شركة الاتصالات الصينية العملاقة، بحسب "فرانس برس" أنها "ستدافع" عن نفسها ضد مزاعم العدالة الأميركية بأنها تحايلت على العقوبات ضد إيران، بعد أن أسقط مسؤولون أميركيون اتهامات بالاحتيال ضد وانزهو.

وقالت الشركة في بيان: "ستستمر Huawei في الدفاع عن نفسها ضد هذه المزاعم في محكمة في نيويورك" مع عودة منغ وانزهو إلى الصين.

وقال ممثلو الادعاء في محكمة فيدرالية في بروكلين بنيويورك، إنه سيتم إطلاق سراح المديرة المالية لشركة التكنولوجيا الصينية هواوي، والسماح لها بالعودة إلى الصين بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأميركية بشأن تهم الاحتيال.

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