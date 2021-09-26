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"هدف" و"الطيران المدني" يبحثان توطين وظائف هذا القطاع بالسعودية

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الهيئة العامة للطيران المدني السعودي
شعار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي
اقتصاد السعودية

"هدف" و"الطيران المدني" يبحثان توطين وظائف هذا القطاع بالسعودية

تستهدف توطين 10 آلاف وظيفة

دبي - العربية.نت

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ناقش رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، مع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، وذلك في مقر الهيئة في مدينة الرياض سبل التعاون في برنامج توطين وظائف قطاع النقل الجوي.

وبحسب بيان لصندوق "هدف"، اليوم الأحد، فإن اللقاء شهد مناقشة عدد من الموضوعات في مجال دعم التأهيل والتدريب والتوظيف والاطلاع على الخدمات التي يقدمها "هدف" للكوادر الوطنية البشرية ومناقشة كيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة، علاوة على بحث سبل التعاون في برنامج توطين وظائف قطاع النقل الجوي.

كانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أطلقت في يناير 2021 مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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وتستهدف المبادرة توطين وظائف النقل الجوي، وتمكين الشباب السعودي ومنحهم الفرصة في العمل بقطاعاتها المختلفة، سواء الوظائف القيادية أو الفنية أو الإدارية أو التشغيلية إيمانا منها بدور الشباب السعودي في تطوير وتعزيز قطاع الطيران الذي أصبح له دور رئيس في جميع المجالات تماشيا مع رؤية 2030.

وبحسب بيانات سابقة فإن مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي، تستهدف توطين 10 آلاف وظيفة في مختلف التخصصات المتعلقة بقطاع الطيران، التي تأتي ضمن محور تعزيز قطاع الطيران الذي يُعد أحد أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030.

واشتملت المبادرة على توطين 28 مهنة متخصصة في مجال قطاع النقل الجوي والموافقة على توزيع المستهدفات، بحسب الخطة التنفيذية المطورة للأعوام الثلاثة من 2021 إلى 2023.

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