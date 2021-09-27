بعد 9 سنوات.. "شعاع كابيتال" تستكمل مشروعين بملياري جنيه في لندن

أكد الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في شركة "شعاع كابيتال"، وليد الهندي، عمل الشركة على استكمال مشروعين عقاريين ضخمين في لندن.

وأوضح الهندي في مقابلة مع "العربية" أن هذه القصة طويلة المشوار، وتعود لـ 9 سنوات منذ الاستحواذ على شركة "نورث أيكر".

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وأفاد بأن شعاع كابيتال تواصل المضي قدما في تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية الناجحة في سوق العقارات بالمملكة المتحدة مع إعلانها عن وضع خطط لاستكمال وتسليم مشاريع عقارية في لندن تصل قيمتها إلى ملياري جنيه إسترليني (10 مليارات درهم) عن طريق شركتها التابعة "نورث أيكر".

وأوضح أن "نورث أيكر" تركز حاليا على استكمال مشروعيها الرئيسيين في وسط لندن "1 بالاس ستريت" و"ذا برودواي"، حيث من المتوقع تسليم كليهما بين نهاية عام 2021 والنصف الأول من عام 2022.

ويعد "1 بالاس ستريت" من أبرز المشاريع العقارية في العاصمة البريطانية، وأحدهما يضم وحدات سكنية وتجارية وإدارية، ومن المعروف أن شركة "نورث أيكر" لديها مشاريع عديدة، للوحدات السكنية فائقة الفخامة.

وقال إن الشريحة المستهدفة بهذين المشروعين ستكون من مشترين من مختلف دول العالم، ولدينا عملاء من الشرق الأوسط، والصين، والهند، وروسيا، والمملكة المتحدة نفسها، ومن أميركا الشمالية.