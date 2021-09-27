.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيلوسي واثقة من إقرار خطة البنية التحتية هذا الأسبوع بـ 550 مليار دولار

  • الخط
اقتصاد أميركا

بيلوسي واثقة من إقرار خطة البنية التحتية هذا الأسبوع بـ 550 مليار دولار

التصويت المقرر اليوم الاثنين قد يؤجل بسبب الخلافات بين الديمقراطيين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعهدت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، بتمرير مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 550 مليار دولار هذا الأسبوع، وتجنب إغلاق الحكومة الأميركية.

لكنها أقرت بأن التصويت المقرر اليوم الاثنين قد يؤجل بسبب الخلافات بين الديمقراطيين.

وأعربت بيلوسي عن ثقتها بإقرار قانون أكبر لاحقا، يتعلق بمشروع الإصلاحات الاجتماعية بقيمة 3.5 تريليون دولار، مشيرة أن المبلغ الرئيسي المخصص لهذا المشروع قد يكون أقل من ذلك.

وفي حال عدم إقرار قانون الإصلاحات الاجتماعية بحلول الأول من أكتوبر المقبل، لن يكون للحكومة الفيدرالية تمويلات لهذا النوع من الإصلاح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصل كورونا.. سلالاته من الطبيعة وخفافيش لاوس هي الأقرب أصل كورونا.. سلالاته من الطبيعة وخفافيش لاوس هي الأقرب
بالتفاصيل.. هكذا ستعيش ميركل بعد تركها الحكم بالتفاصيل.. هكذا ستعيش ميركل بعد تركها الحكم
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار
فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان
مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض
صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟ صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟
رئيس أركان اليمن: سنفاجئ الحوثي بضربات لن يتعافى منها رئيس أركان اليمن: سنفاجئ الحوثي بضربات لن يتعافى منها
قبل أن تذهب
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
اكتشف المزيد