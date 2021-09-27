بيلوسي واثقة من إقرار خطة البنية التحتية هذا الأسبوع بـ 550 مليار دولار

تعهدت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، بتمرير مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 550 مليار دولار هذا الأسبوع، وتجنب إغلاق الحكومة الأميركية.

لكنها أقرت بأن التصويت المقرر اليوم الاثنين قد يؤجل بسبب الخلافات بين الديمقراطيين.

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وأعربت بيلوسي عن ثقتها بإقرار قانون أكبر لاحقا، يتعلق بمشروع الإصلاحات الاجتماعية بقيمة 3.5 تريليون دولار، مشيرة أن المبلغ الرئيسي المخصص لهذا المشروع قد يكون أقل من ذلك.

وفي حال عدم إقرار قانون الإصلاحات الاجتماعية بحلول الأول من أكتوبر المقبل، لن يكون للحكومة الفيدرالية تمويلات لهذا النوع من الإصلاح.