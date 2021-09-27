رئيس فايزر يتوقع العودة إلى الحياة الطبيعية.. في هذا التوقيت!

يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، أن الحياة ستعود إلى طبيعتها خلال العام المقبل على الرغم من احتمال استمرار ظهور أنواع جديدة من "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم.

وقال بورلا لشبكة ABC: "في غضون عام أعتقد أننا سنكون قادرين على العودة إلى الحياة الطبيعية.. لا أعتقد أن هذا يعني أن المتغيرات لن تستمر في الظهور، ولا أعتقد أن هذا يعني أننا يجب أن نكون قادرين على عيش حياتنا دون تلقي التطعيمات"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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وتعكس تعليقات بورلا الملاحظات التي أدلى بها الأسبوع الماضي الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا، ستيفان بانسل، الذي توقع أن الوباء سينتهي "في غضون عام".

وقال بانسل لصحيفة Neue Zürcher Zeitung السويسرية: "إذا نظرت إلى التوسع في طاقات الإنتاج على مستوى الصناعة خلال الأشهر الستة الماضية، فمن المفترض أن تتوفر الجرعات الكافية بحلول منتصف العام المقبل حتى يمكن تلقيح كل شخص على وجه الأرض".

وأضاف بانسل، أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم سوف "يقومون بتحصين أنفسهم بشكل طبيعي"، لأن متغير دلتا قابل للانتقال بشكل كبير.

وتابع أنه لن يكون هناك بدائل أمام الأفراد، فإما أن تحصل على التطعيم وتحظى بشتاء جيد، أو لا تفعل ذلك وتخاطر بحياتك.

وقال بورلا، إنه يعتقد أن كوفيد-19 سيتطلب على الأرجح تطعيماً سنوياً للتصدي للمتغيرات التي تظهر في جميع أنحاء العالم.

ويرى أن السيناريو الأكثر احتمالا - خاصة أن الفيروس ينتشر في جميع أنحاء العالم - هو أننا سنستمر في رؤية المتغيرات الجديدة التي تظهر، وكذلك سيكون لدينا لقاحات ستستمر فعاليتها لمدة عام على الأقل.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة فايزر: "أعتقد أن السيناريو الأكثر احتمالا هو التطعيمات السنوية.. لكننا لا نعرف حقاً. نحن بحاجة إلى الانتظار ورؤية البيانات".

بدورها، سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الأسبوع الماضي باستخدام الجرعات المعززة من فايزر للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكبر، وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 الشديد، بما في ذلك الأشخاص الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض بسبب حالتهم الصحية، وغيرهم من المعرضين للخطر.