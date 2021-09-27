سيتي بنك يطلق مركزا تكنولوجيا في البحرين لتطوير منصاته الرقمية

أطقت مجموعة سيتي بنك اليوم الاثنين، مركزا تكنولوجيا عالميا في مكاتبها في البحرين وهو الأول من نوعه في المنطقة بهدف توظيف 1000 مبرمج على مدار العقد المقبل.

وقال مسؤول تنفيذي في سيتي إن المركز، الذي يقع في مقر سيتي في البحرين، تم إنشاؤه بالشراكة مع تمكين، وهو صندوق عمل تموله الحكومة، ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين.

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وبموجب الخطة، سيوظف سيتي ما لا يقل عن 100 شخص في وظائف متعلقة بالبرمجة كل عام في غضون السنوات العشر المقبلة.

وقال الرئيس العالمي للمنصات الإلكترونية والتوزيع في سيتي فوركس علاء سعيد، إن الموظفين الجدد سيعملون مبدئيا على اثنين من المنصات الرئيسية للبنك هما سيتي فيلوسيتي وسيتي فوركس بوليسي.

وأضاف سعيد: "يعد اختيار اثنين من أنظمتنا الرائدة للتطوير هنا في البحرين بمثابة اعتراف كبير بموهبة وكفاءة الأشخاص الذين وجدناهم هنا".

وقال الرئيس التنفيذي لتمكين حسين محمد رجب إن تمكين ستدعم جزءا من الرواتب وتغطي تكاليف التدريب محليا وخارجيا، دون الكشف عن الأرقام.

وسعت البحرين، حيث يعمل سيتي منذ 50 عاما، إلى تسويق نفسها كمركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في محاولة لإحياء سمعتها كمركز إقليمي للخدمات المصرفية والأعمال.