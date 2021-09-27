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محافظ "ساما": التغير المناخي تهديد حقيقي على اقتصادات العالم

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ساما

محافظ "ساما": التغير المناخي تهديد حقيقي على اقتصادات العالم

خلال افتتاحه الدورة الثانية لمؤتمر القطاع المالي

دبي - العربية.نت

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قال محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، الدكتور فهد المبارك، اليوم الاثنين، إن التغير المناخي يمثل تهديدا حقيقيا على اقتصادات العالم وربحية الشركات.

وأضاف محافظ "ساما" في كلمته خلال افتتاحه الدورة الثانية لمؤتمر القطاع المالي، أنه يجب علينا العمل على تشريعات تعزز الاستثمارات لمواجهة التغير المناخي.

وأكد محافظ البنك المركزي السعودي على أهمية التعامل مع مخاطر التغير المناخي على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن المملكة تخطو خطى ثابتة في هذا المجال، وأطلقت مبادرة السعودية الخضراء الطموحة بأجندة تعالج مخاطر متعددة للتغير المناخي ومن بينها إزالة 130 مليون طن من انبعاثات الكربون الضارة باستخدام تكنولوجيا الكربون النظيفة.

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وأشار إلى أن التطرق إلى التحديات البيئية العالمية مثل التغير المناخي وتلوث الهواء والمياه والتنوع البيولوجي وتدهور وضع المحيطات أمور مهمة أكثر من أي وقت مضى مع قيام الدول بإعادة بناء اقتصاداتها وتحسين مستويات المرونة في وجه صدمات مستقبلية كالصدمة الأخيرة جائحة كورونا.

وتابع محافظ "ساما": "دعونا نتعامل بحس من الاستعجال والعزم ودرجة من المساءلة لنأخذ خطوات حاسمة لرفع مستوى الوعي حيال الـ ESG وتطبيق هذه المعايير ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة".

وأشار، إلى أن المؤتمر سيناقش أهم القضايا المالية والمتغيرات الحالية والمستقبلية والتحديات الإقليمية والعالمية وموضوع الاستدامة وتحسين جودة الحياة وحماية البيئة والموارد الطبيعية وعالم الشركات.

من جانبه، قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، في جلسة "منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالمملكة"، إن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في رسم الخطط والسياسات لتطوير القطاع المالي.

وأضاف أن الهيئة لمست شركات محلية فاعلة في مجال التطوير والتعاملات المالية.

وانطلقت أولى الفعاليات المركزة لحوارات مؤتمر القطاع المالي، من خلال الكلمة الافتتاحية لمحافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك متحدثًا عن الاتجاه العالمي المتزايد نحو الاستدامة وتغير المناخ.

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