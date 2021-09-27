وزير الاستثمار السعودي يرأس الاجتماع الخامس للجنة السعودية الكازاخستانية 

رأس وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وفداً، يوم الأحد، من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص السعودي في زيارة رسمية لجمهورية كازاخستان، يلتقي خلالها قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، ودولة رئيس الوزراء إسكار مامين، لاستعراض الشراكة القوية بين البلدين منذ عام 1991 وبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

كما يلتقي وزير الاستثمار والوفد المرافق له خلال الزيارة بعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات الكازاخستانية الكبرى في مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك قطاعات الزراعة، والتعدين والمعادن، والزيت والغاز، والاتصالات وتقنيات المعلومات، والفضاء، والسياحة، وأعمال البناء.

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وتهدف الزيارة الرسمية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية المتبادلة بين البلدين، من خلال الاستفادة الكاملة من الفرص غير المسبوقة التي توفرها رؤية المملكة 2030 وعرض هذه الفرص التي لا مثيل لها على المستثمرين والشركات الكازاخستانية، ومن خلال إسهام الشركات السعودية في التطورات الاقتصادية التي تشهدها كازاخستان، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

ورأس المهندس الفالح الجانب السعودي في الاجتماع الخامس للجنة السعودية الكازاخستانية المشتركة، ويشارك في منتدى الاستثمار السعودي الكازاخي العديد من الممثلين عن الشركات السعودية والكازاخستانية.

وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة في البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة أن اقتصاد المملكة ينفتح بوتيرةٍ ونطاقٍ غير مسبوقين في إطار رؤية 2030.

ويهدف الاجتماع الخامس للجنة السعودية الكازاخستانية المشتركة -الذي سيعقد خلال الزيارة- إلى دفع التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي والفني والاجتماعي بين البلدين، وكذلك تعزيز استغلال الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية الخاصة.

وإضافة إلى الاجتماعات مع المسؤولين الكازاخستانيين، وحضور اجتماع اللجنة السعودية الكازاخستانية المشتركة، والمشاركة في منتدى الاستثمار السعودي الكازاخستاني، سيزور وزير الاستثمار والوفد المرافق له مركز أستانا المالي الدولي.

وسيحضر الوزير حفل توقيع مذكرة التفاهم بين برنامج ريادة الشركات الوطنية في وزارة الاستثمار ومؤسسة "كازاخستان إنفيست"، حيث ستدعم مذكرة التفاهم هذه استكشاف مجالات التعاون بين البلدين، مع التركيز على تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية والشراكات طويلة الأجل بين القطاع الخاص في المملكة وكازاخستان، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص في البلدين على هامش أعمال المنتدى.