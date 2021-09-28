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المركزي الصيني يتعهد بحماية المستهلكين المعرضين لقطاع الإسكان

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اقتصاد الصين

المركزي الصيني يتعهد بحماية المستهلكين المعرضين لقطاع الإسكان

مهلة 24 ساعة للبنوك في هونغ كونغ لإعلان انكشافها على إيفرغراند

دبي - العربية.نت

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تعهد البنك المركزي الصيني بحماية المستهلكين المعرضين لقطاع الإسكان، وهو ما أثر بالإيجاب على أداء الأسهم الصينية، اليوم، في حين ارتفعت الأسهم في هونغ كونغ بدعم من أسهم العقار والتكنولوجيا.

ومنح البنك المركزي في هونغ كونغ المصارف 24 ساعة لإبلاغه بانكشافها على مجموعة إيفرغراند، لتقييم المخاطر النظامية المحتملة على القطاع المالي بحسب مصادر بلومبرغ.

وقفزت أسهم شركة Sunac China Holdings وهي مطور رئيسي صيني بأكثر من 17%، بعد أن أوضحت الشركة أن مشاريعها مستمرة ومبيعاتها جيدة.

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هذا وقد أعلنت المزيد من الشركات في الصين عن تأثر عملياتها بالقيود على الطاقة حيث امتدت أزمة الطاقة إلى نحو 20 مقاطعة صينية تمثل نحو 66% من الناتج المحلي الإجمالي للصين.

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