.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لهذه الأسباب تهتم السعودية بإصدار السندات الخضراء للمرة الأولى

  • الخط
السعودية

لهذه الأسباب تهتم السعودية بإصدار السندات الخضراء للمرة الأولى

الخنيفر للعربية: 5 جهات ستلعب دوراً محورياً بقيادة جهود المملكة المرتبطة بالاستدامة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان، محمد الخنيفر، في مقابلة مع "العربية" أن يلقى توجه السعودية لإصدار سندات خضراء عام 2022 زخماً قوياً خاصة مع تنفيذ استراتيجيات المملكة نحو الاستدامة والطاقة المتجددة، وكفاءة استهلاك الطاقة.

وأشار الخنيفر إلى وجود 5 جهات ستلعب دورا محوريا في قيادة جهود السعودية المرتبطة بالاستدامة، أولها المركز الوطني لإدارة الدين، نيابة عن وزارة المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة أكوا باور وشركة البحر الأحمر للتطوير التي ستعزز ريادتها بأكبر مقترض بالعملة المحلية فيما يتعلق بالتمويل الأخضر.

وشرح أن السندات تسمى خضراء عندما تستخدم جهة الإصدار متحصلات التمويل في مجالات الاستدامة أو الطاقة المتجددة أو البناء الذكي أو مبادرات مانعة للتلوث البيئي، أو مشاريع معززة للمشاريع الصديقة للبيئة.

لهذه الأسباب استدعت هيئة "الإعلام السعودية" 5 من مشاهير السوشيال ميديا السعودية لهذه الأسباب استدعت هيئة "الإعلام السعودية" 5 من مشاهير السوشيال ميديا

كما أشار إلى ميزة تسعيرية لمصدري صكوك الاستدامة، وبالتالي تساهم في تخفيض كلفة التمويل، وكان قرض السعودية الأخضر الأخير السنة الماضية بتكلفة أقل من التكلفة الاعتيادية للقروض الدولارية، وجرت هيكلته بطريقة متقدمة ليكون مدعوما من وكالة الصادرات الألمانية، التي لديها تصنيف مرتفع، ويبتعد 4 درجات عن السعودية التي تحظى بخامس أعلى تصنيف من سلم على 24 درجة.

وكانت شركة أكوا باور المملوكة جزئيا لصندوق الاستثمارات العامة أعلنت أنها تدرس إصدار سندات خضراء ابتداء من العام المقبل لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.

وأضافت أكوا باور أن لديها 5 مشاريع معتمدة كمشاريع خضراء تتطلب مجتمعة تمويلا يقل قليلاً عن 10 مليارات دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد ميركل شاهد ميركل "ملكة التقشف" في 70 سترة بألوان الطيف
حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية
السعودية.. إلغاء شرط مهم للدخول إلى الجامعات السعودية.. إلغاء شرط مهم للدخول إلى الجامعات
قصة 100 سوري ولبناني ضحايا أكلة لحوم البشر بأقصى الأرض قصة 100 سوري ولبناني ضحايا أكلة لحوم البشر بأقصى الأرض
الاحتفال باليوم الوطني الاحتفال باليوم الوطني
شاهد.. دنيا سمير غانم تنهار باكية خلال تسلم تكريم والديها شاهد.. دنيا سمير غانم تنهار باكية خلال تسلم تكريم والديها
قبل أن تذهب
طوابير الانتظار أمام محطات الوقود تصدم البريطانيين.. لماذا؟
طوابير الانتظار أمام محطات الوقود تصدم البريطانيين.. لماذا؟
اكتشف المزيد