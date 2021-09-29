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ارتفاع موجودات المركزي السعودي 2% في أغسطس الماضي

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ساما

ارتفاع موجودات المركزي السعودي 2% في أغسطس الماضي

نمت على أساس سنوي إلى 1.872 تريليون ريال

دبي - العربية.نت

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كشف تقرير البنك المركزي السعودي لشهر أغسطس ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 2% على أساس سنوي إلى 1.872 تريليون ريال.

وأظهرت البيانات أن صافي الموجودات الأجنبية تراجع بنسبة 2.5% مقارنة مع أغسطس من العام الماضي إلى 1.639 تريليون ريال.

وارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 1.956 تريليون ريال.

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أما على أساس شهري فقد نمت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنحو 0.6%.

وفي سياق متصل، كشف التقرير أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية قفز إلى 51.86 مليار ريال (نحو 13.829 مليار دولار) في الربع الثاني من 2021، مقارنة بنحو 3.098 مليار ريال (0.826 مليار دولار) في الربع المماثل من 2020، بزيادة نحو 1574%، وفقاً لتحليل أجرته "العربية.نت"، على بيانات أولية وتقديرية للبنك المركزي السعودي "ساما".

وبالمثل قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 664% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 6.79 مليار ريال (1.81 مليار دولار) صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام الجاري.

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