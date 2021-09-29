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مسؤول للعربية: قطار الاتحاد الإماراتي يستكمل إنشاءات تصل للحدود مع السعودية

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اقتصاد الإمارات

مسؤول للعربية: قطار الاتحاد الإماراتي يستكمل إنشاءات تصل للحدود مع السعودية

استكمال "الحزمة أ" للمشروع لتصل إلى منطقة الغويفات على حدود الإمارات مع المملكة

دبي - العربية.نت

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أكد عمر السبيعي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالإنابة لشركة الاتحاد للقطارات في الإمارات، استكمال الأعمال الإنشائية "للحزمة أ" من المرحلة الثانية لمشروع قطار الاتحاد.

وأضاف السبيعي في مقابلة مع "العربية" أن "الحزمة أ" لمشروع قطار الاتحاد تصل إلى منطقة الغويفات على الحدود مع السعودية.

وأوضح أن شبكة السكك الحديدية في الإمارات ستمتد على مسافة 1200 كيلومتر عند اكتمالها، لتربط شبكة السكك الحديدية بين المناطق الصناعية والموانئ.

وتوقع تحقيق مشروع قطار الاتحاد عوائد تتجاوز 100 مليار درهم للخمسين عاما المقبلة، مع مستهدفات لتقليل الانبعاثات بنحو 80% مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

وكانت شركة الاتحاد للقطارات أعلنت استكمالَها للأعمال الإنشائية "للحزمة أ" من المرحلة الثانية لمشروع قطار الاتحاد. وتربطُ "الحزمة أ" بين الغويفات على الحدود مع السعودية والمرحلة الأولى الممتدة من حبشان إلى الرويس.

وقد أبرم عددٌ من الشركات اتفاقياتٍ تجارية مع شركة الاتحاد للقطارات للاستفادة من خدمات النقل بالسكك الحديدية، حيث تم حجزُ 40% من سعة النقل السنوية للشبكة التي ستصلُ عند استكمال المرحلة الثانية إلى 60 مليون طن من البضائع سنوياً.

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