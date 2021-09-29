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البنك المركزي السعودي يمدد برنامج تأجيل الدفعات إلى نهاية 2021

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البنك المركزي السعودي ساما
البنك المركزي السعودي "ساما"
ساما

البنك المركزي السعودي يمدد برنامج تأجيل الدفعات إلى نهاية 2021

بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 174 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الأربعاء، عن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص، مدة ثلاثة أشهر إضافية من مطلع أكتوبر 2021م إلى 31 ديسمبر 2021.

وقال المركزي السعودي في بيان، إن ذلك يأتي دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وفقاً لتقييم جهات التمويل.

وذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه قد تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 174 مليار ريال.

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كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 6 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.

وتأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في النظام المالي، حيث تساهم في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

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