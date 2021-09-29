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السعودية.. الخبرة تكفي للحصول على رخصة مزاولة العمل بالذهب

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وزارة الموارد البشرية
اقتصاد السعودية

السعودية.. الخبرة تكفي للحصول على رخصة مزاولة العمل بالذهب

جاء القرار لتحسين بيئة العمل في القطاع ورفع كفاءة العاملين

دبي - العربية.نت

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن إمكانية تقدم أصحاب الخبرات، للحصول على رخصة مزاولة مهنة الذهب، دون شرط الثانوية العامة التي وضعت ضمن الضوابط السابقة كحد أدنى، ودعت أصحاب الخبرات الموثقة في هذا المجال إلى التقدم للحصول على الرخصة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سعد آل حماد، إن الوزارة وضعت شرط الثانوية العامة وبجواره مصطلح (أو ما يعادلها) ضمن الشروط، والمقصود منه من يحمل خبرات في هذا القطاع، على أن تكون مثبتة نظامًا، وعلى ذلك تقبل الوزارة واحدًا من الخيارين للمتقدمين على الحصول على الرخصة المهنية.

وأفاد آل حماد أن قرار الوزارة المتعلق بتنظيم قطاع الذهب والمجوهرات جاء لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين فيه وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، وفقا لما نقلته صحيفة "المدينة" السعودية.

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وكان شرط الثانوية العامة مصدر قلق داخل هذا النشاط لإمكانية حرمان الكثيرين من الحصول على الرخصة، لا سيما أن غالبيتهم يعملون في هذا المجال منذ عقود طويلة واكتسبوا الخبرات اللازمة.

وتحتل المملكة المرتبة الخامسة في استهلاك الذهب في العالم، بفضل ارتفاع القوة الشرائية والعادات الاجتماعية وكثرة الزوار على مدار العام.

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