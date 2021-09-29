ثقة المستهلكين الأميركيين تتراجع مع قتامة الآفاق الاقتصادية قريبة الأمد

تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في سبعة أشهر في سبتمبر، إذ أدت الزيادة المستمرة في الإصابات بكوفيد-19 إلى تعميق المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد في الأمد القريب، مما يتماشى مع توقعات بتباطؤ النمو في الربع الثالث.

وكشف مسح كونفرانس بورد أمس الثلاثاء، أن المستهلكين باتوا أقل اهتماما بشراء المنازل والسلع غالية الثمن مثل السيارات والأجهزة المنزلية الرئيسية على مدى الأشهر الستة القادمة. كما أن رؤية المستهلكين لسوق العمل لم تكن متفائلة كما في الشهر السابق.

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واعترى الفتور النشاط الاقتصادي في الأشهر الأخيرة إذ تبددت الدفعة التي قدمتها الأموال التي تم ضخها لمواجهة الجائحة وارتفعت الإصابات، مدفوعة بمتحور دلتا شديد العدوى من فيروس كورونا. كما أضعف نقص العمالة والمواد الخام النمو.

وقالت كونفرانس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلكين انخفض إلى قراءة عند 109.3 في الشهر الجاري من 115.2 في أغسطس. ودفع الانخفاض الشهري الثالث على التوالي المؤشر لأدنى مستوياته منذ فبراير.

ونزل المؤشر، الذي يركز بشكل أكبر على سوق العمل، 19.6 نقطة من مستوى ذروة عند 128.9 في يونيو.