قناة السويس تعلن عبور أعلى معدل يومي من السفن في تاريخها

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الأربعاء، أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة بعبور 87 سفينة من الاتجاهين دون انتظار.

وأفاد ربيع في بيان صحافي أن إجمالي حمولات السفن العابرة اليوم بحجم صافي 4.8 مليون طن. وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 38 سفينة بحمولات صافية قدرها 2 مليون طن، فيما عبرت 49 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.8 مليون طن.

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وأكد رئيس الهيئة جاهزية قناة السويس للتعامل مع المتغيرات المختلفة التي تشهدها حركة التجارة العالمية بعد زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة بفضل مشروع قناة السويس الجديدة.

وأشار إلى أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة تتصدر أولويات أجندة العمل خلال المرحلة المُقبلة في ظل ما يحظى به هذا الملف من اهتمام بالغ من القيادة السياسية.

تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة MSC ISTANBUL بحمولة كلية 182 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات MSC ANNA التي ترفع علم ليبيريا على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 203 ألف طن في رحلتها القادمة من السعودية والمتجهة إلى مصر.

يذكر أن حركة الملاحة بالقناة، سجلت اليوم الأربعاء، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث عبرت 18 سفينة حاويات و 26 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 189 سفينة من ناقلات البترول الضخمة فضلا عن عبور 10 سفن من ناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، و15 سفينة من الأنواع المختلفة الأخرى.