محافظو البنوك المركزية لدول الخليج وبنك الشعب الصيني يعقدون حواراً مشتركاً

عقد محافظو البنوك المركزية بدول مجلس التعاون أمس الثلاثاء، حواراً مشتركاً عبر الاتصال المرئي، برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج، مع محافظ بنك الشعب الصيني الدكتور يي غانغ، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وبحث الحوار عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، في مجال الرقابة والإشراف على التقنيات المالية والعملات الرقمية للمصارف المركزية.

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وتم الاتفاق على تشكيل فريق من المتخصصين من البنوك المركزية بدول المجلس ومن بنك الشعب الصيني، لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.