.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

محافظو البنوك المركزية لدول الخليج وبنك الشعب الصيني يعقدون حواراً مشتركاً

  • الخط
بنوك

محافظو البنوك المركزية لدول الخليج وبنك الشعب الصيني يعقدون حواراً مشتركاً

الرياض - واس

نشر في: آخر تحديث:

عقد محافظو البنوك المركزية بدول مجلس التعاون أمس الثلاثاء، حواراً مشتركاً عبر الاتصال المرئي، برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج، مع محافظ بنك الشعب الصيني الدكتور يي غانغ، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وبحث الحوار عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، في مجال الرقابة والإشراف على التقنيات المالية والعملات الرقمية للمصارف المركزية.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق من المتخصصين من البنوك المركزية بدول المجلس ومن بنك الشعب الصيني، لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بالفيديو والصور كنز ثمين في العلا.. هيئة المحافظة تكشف بالفيديو والصور كنز ثمين في العلا.. هيئة المحافظة تكشف
احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت
الأكثر قراءة
رغم شهرته الواسعة.. 6 فوائد ذهبية غير معروفة للثوم رغم شهرته الواسعة.. 6 فوائد ذهبية غير معروفة للثوم
قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها
حلا شيحة ترد بصورة على تصريحات والدها الجدلية.. وتنفي خلع الحجاب حلا شيحة ترد بصورة على تصريحات والدها الجدلية.. وتنفي خلع الحجاب
شاهد.. يوتيوبر مصر الحسناء تواجه شاهد.. يوتيوبر مصر الحسناء تواجه "المتحرش المنحوس" بفيديو كامل لفعلته
شاهد الإنجليز يتقاتلون كاللبنانيين للحصول على الوقود شاهد الإنجليز يتقاتلون كاللبنانيين للحصول على الوقود
أغنى عائلة في العالم تكشف عن حصص بـ5 مليارات دولار في هذه الأسهم! أغنى عائلة في العالم تكشف عن حصص بـ5 مليارات دولار في هذه الأسهم!
قبل أن تذهب
تعليق مثير لقائد عسكري أميركي حول الانسحاب من أفغانستان.. ماذا قال؟
تعليق مثير لقائد عسكري أميركي حول الانسحاب من أفغانستان.. ماذا قال؟
اكتشف المزيد