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ارتفاع يفوق التوقعات لطلبات إعانة البطالة الأميركية

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بطالة أميركا
بطالة أميركا
اقتصاد أميركا

ارتفاع يفوق التوقعات لطلبات إعانة البطالة الأميركية

زادت بـ 11 ألف طلب

واشنطن - رويترز

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زاد عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، مما قد يثير مخاوف من أن سوق العمل يعتريها الضعف.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى زادت 11 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 362 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر/ أيلول.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 335 ألف طلب في أحدث أسبوع.

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وتظل الطلبات، التي نزلت من مستوى قياسي 6.149 مليون في أوائل أبريل نيسان 2020، أعلى بكثير من مستواها قبل الجائحة.

وأكد تقرير منفصل من وزارة التجارة اليوم الخميس أن النمو الاقتصادي تسارع في الربع الثاني بفضل أموال التخفيف من تداعيات الجائحة التي قدمتها الحكومة مما عزز إنفاق المستهلكين.

وقالت الوزارة في تقديرها الثالث لنمو الناتج المحلي الإجمالي للفترة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، إن الناتج المحلي زاد بوتيرة سنوية 6.7%. ومثل ذلك تعديلا بالرفع من الوتيرة السابقة المعلنة في أغسطس آب عند 6.6%.

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