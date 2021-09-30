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البنك الدولي: ديون الدول الفقيرة قد تتفاقم بسبب أسعار السلع الأولية

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البنك الدولي: 4.9 تريليون دولار مديونيات بلدان العالم النامي
البنك الدولي
اقتصاد

البنك الدولي: ديون الدول الفقيرة قد تتفاقم بسبب أسعار السلع الأولية

نصف الدول الأشد فقرا في العالم في وضع صعب

القاهرة - رويترز

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قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي اليوم الخميس، إن وضع الديون في الدول الفقيرة قد يتدهور مع تقلبات أسعار السلع الأولية وارتفاع أسعار الفائدة.

وقال في كلمة ألقاها من العاصمة السودانية الخرطوم، إن أكثر من نصف الدول الأشد فقرا في العالم في وضع صعب من حيث الدين الخارجي.

وشهدت ديون دول العالم لنادي باريس ارتفاعا خلال عام جائحة كورونا 2020 بنحو 32.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 10%، لتصل إلى 349.558 مليار دولار بدون الفوائد المتأخرة، مقارنة بـ 317.25 مليار دولار عام 2019 وفقا للبيانات التي اطلعت عليها "العربية.نت".

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