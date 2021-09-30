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السعودية تستهدف توظيف 90.1 ألف مواطن في هذا القطاع

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موظفون سعوديون
موظفون سعوديون
اقتصاد السعودية

السعودية تستهدف توظيف 90.1 ألف مواطن في هذا القطاع

تحقيق 502 مليار ريال وفورات مالية من 2018 لنهاية الربع الثاني من 2021

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة المالية السعودية، إنها تعمل على رفع نسبة توطين وظائف قطاع إدارة الأصول والمرافق في المملكة ليبلغ إجمالي العدد التراكمي للكوادر الوطنية الذين تم توظيفهم نحو 74.8 ألف موظف، بإجمالي مستهدف حتى نهاية العام الجاري 90.1 ألف وظيفة، وذلك ضمن برنامج كفاءة الإنفاق الحكومي.

وذكرت الوزارة في بيانها التمهيدي، اليوم الخميس، أنه في ضوء ما شهده الاقتصاد المحلي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 من إصلاحات هيكلية داعمة لتطوير إدارة المالية العامة، فقد أولت حكومة المملكة الأهمية الكبرى لتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة فاعليته.

وأضافت أنه في هذا الإطار عملت الحكومة على صياغة عدد من المستهدفات تمثلت في تحقيق وفورات مالية تقدر بنحو 200 مليار ريال بحلول العام 2023، حيث حققت أكثر من المستهدف بحلول العام 2021، بوفورات تقدر بأكثر من الضعف وصلت لمستوى 502 مليار ريال من عام 2018 حتى الربع الثاني من 2021.

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وأوضحت وزارة المالية، أن ذلك بجانب العامل على رفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية.

وتابعت: "تواصل الحكومة الجهود في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق وفورات مالية من خلال تمكين الجهات الحكومية في تبني أفضل الممارسات في كفاءة الإنفاق ودعمها بالتدريب والإجراءات والتحفيزات اللازمة لتحقيق المستهدفات".

وذكرت الوزارة، أنها تستهدف تحقيق وفورات مالية إضافية تقدر بنحو 100 مليار ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

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