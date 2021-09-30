العراق يفتح ثاني منافذه الحدودية مع السعودية

أعلنت دولة العراق، اليوم الخميس، عن فتح منفذ جميمة بالمثنى، وهو الثاني الذي يتم فتحه مع المملكة العربية السعودية بعد منفذ عرعر.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق افتتاح منفذ عرعر الحدودي بشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بعد نحو 30 عاما على إغلاقه.

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وأغلق منفذ عرعر بين العراق والسعودية أثناء حرب الخليج الثانية عام 1990، وأعيد افتتاحه مرة أخرى عام 2013 بشكل جزئي وضمن نطاق محدود، لكنه أغلق مجدداً بعد سيطرة تنظيم داعش على مدن غرب وشمال العراق قبل 6 سنوات.

ومحليا، يعد المعبر أحد المراكز الإدارية التابعة لمدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، ويبعد 10 كيلومترات عن الحدود العراقية، فيما يحوي كافة الخدمات لسكان المنفذ، ومدارس لجميع المراحل للطلاب والطالبات، ومستشفى حكوميا، إضافة إلى إسكان لحرس الحدود وآخر للجمارك. ويفصل الجديدة والحدود العراقية وادي عرعر من ناحية الغرب، وشعيب سويف من ناحية الشرق.

ويربط المملكة بالعراق شريط حدودي يتجاوز 830 كيلومترا، محاط بسياج حديدي مدعم بتقنية إلكترونية حديثة يمكن من خلالها رصد كل ما يقع على الحدود وبالقرب منها، وكانت نسبة التهريب بين البلدين سجلت انخفاضا قارب الـ100%.