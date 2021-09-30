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انطلاق حفل افتتاح إكسبو 2020 في دبي

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دبي

انطلاق حفل افتتاح إكسبو 2020 في دبي

يمتد المعرض على مدار 6 أشهر

دبي - العربية.نت

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انطلق مساء اليوم الخميس حفل الافتتاح الرسمي لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي ضمن أول انعقاد للحدث العالمي الكبير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وبمشاركة 192 دولة من مختلف أنحاء العالم.

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال حفل إكسبو 2020
الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال حفل إكسبو 2020

وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الافتتاح الرسمي.

وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد في مراسم الافتتاح "اليوم يلتقي العالم بأسره على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم نشهد معا انطلاقة جديدة. نفتتح على بركة الله إكسبو 2020 دبي".

ويمتد المعرض، الأكبر والأعرق من نوعه في العالم، على مدار ستة أشهر تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" وبالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي "الاستدامة" و"التنقل" و"الفرص" من أجل رسم ملامح مستقبل العالم عبر حوار ثقافي وإبداعي هدفه تقديم الحلول والابتكارات والأفكار التي تعين على تحقيق طموحات شعوبه وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل المشترك نحو غد أفضل للجميع.

ويستهدف "إكسبو 2020" في دبي جذب 25 مليون زائر خلال فترة انعقاده التي تنتهي في 31 من مارس 2022.

افتتاح معرض اكسبو 2020 في دبي
افتتاح معرض اكسبو 2020 في دبي

وتم بناء موقع "إكسبو" من الصفر على مساحة تتجاوز أربعة كيلومترات مربعة، أي ما يوازي نحو 600 ملعب لكرة القدم.

أقيم المعرض العالمي الأول في لندن في عام 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصا لهذا الغرض.

وكان أكبر حدث تم تنظيمه خلال جائحة كوفيد-19، أولمبياد طوكيو الذي أقيم في الصيف الماضي، إنما من دون متفرجين للحد من انتقال الفيروس.

من إكسبو 2020
من إكسبو 2020

وسيطلب من زوار المعرض تقديم إثبات تطعيم أو نتيجة فحص سلبية لفيروس كوفيد-19. كما سيتعيّن عليهم وضع الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. وقد سجلت الإمارات تراجعا ملحوظاً في الإصابات بالفيروس.

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