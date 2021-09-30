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تراجع البطالة في ألمانيا في سبتمبر برغم اختناقات الإمداد

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بطالة ألمانيا
عاطلون عن العمل في ألمانيا
اقتصاد أوروبا

تراجع البطالة في ألمانيا في سبتمبر برغم اختناقات الإمداد

وصل إلى 5.5%

برلين - رويترز

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كشفت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن البطالة تراجعت في ألمانيا في سبتمبر / أيلول، مما يشير إلى أن اختناقات سلاسل الإمداد التي تؤثر سلبا على الشركات الصناعية لم تضر حتى الآن تعافي أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال مكتب العمل إن عدد العاطلين انخفض 30 ألفا بعد التعديل في ضوء عوامل موسمية إلى مليونين و508 آلاف. وكان استطلاع أجرته رويترز توقع انخفاضا قدره 33 ألفا.

وظل معدل البطالة المعدل في ضوء عوامل موسمية دون تغيير عند 5.5%. وأعلنت نحو 77.4% من الشركات الصناعية الألمانية أنها واجهت صعوبات في شراء المواد الوسيطة والخام هذا الشهر وفقا لمسح نشره معهد إيفو أمس الأربعاء. وذكر المعهد أن النسبة بلغت 97% بين شركات السيارات.

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