صندوق النقد الدولي: انتعاش اقتصاد الإمارات بدأ يكتسب زخماً بفضل هذه العوامل

قال صندوق النقد الدولي، إن الانتعاش الاقتصادي في دولة الإمارات بدأ يكتسب زخما بفضل جهود الحكومة المبكرة للتصدي لجائحة كورونا ومعالجة الآثار الصحية والاقتصادية للفيروس ونجاح برنامج اللقاحات في البلاد.

وأضاف الصندوق أن أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط أديا إلى ركود مؤقت في دولة الإمارات، متوقعا تقلص الناتج المحلي 6.1% في 2020.

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ودعا الصندوق إلى توجيه الدعم للقطاعات الأكثر احتياجا.

كما أشار الصندوق إلى الزيادة الملحوظة للنشاط الاقتصادي في ظل انطلاق معرض أكسبو 2020 هذا الشهر وانتعاش قطاع السياحة في الإمارات.

وتوقع أن يتجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 3% هذا العام.

وشدد الصندوق على أهمية الإصلاحات لتحقيق نتائج مالية مستدامة وتنفيذ أجندة فعالة للإصلاحات الهيكلية.