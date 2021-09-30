لبنان يطالب لازارد بمواصلة دورها الاستشاري قبل محادثات صندوق النقد

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من لازارد مواصلة القيام بدورها كمستشار مالي في إطار التحضير لاستئناف محادثات مع صندوق النقد الدولي.

وطلب عون ذلك خلال استقباله وفدا من الشركة وفقا لما ذكره الحساب الرسمي للرئاسة على تويتر.

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ولازارد هي الشركة التي وضعت خطة التعافي المالي الأصلية للبنان قبل تعثر المحادثات مع صندوق النقد في العام الماضي.

تعهد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي تولى منصبه هذا الشهر بإحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات لمعالجة الأزمة.

وقال مصرف لبنان المركزي يوم أمس الأربعاء، إنه يرفض تعديل سعر الصرف للسحب النقدي بالليرة من حسابات المودعين بالدولار في غياب أي خطة شاملة للاقتصاد الذي يمر بأزمة مالية شديدة.

ومنذ انزلاق البلاد إلى أزمة مالية كبيرة عام 2019، تبخرت العملة الصعبة في لبنان ولم يتمكن من يملكون حسابات بالدولار الأميركي إلا من إجراء عمليات سحب بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة للدولار.

وهذا يعني خفضا فعليا لحوالي 80% قيمة مدخراتهم مع تداول الدولار عند حوالي 17 ألف ليرة في السوق الموازية يوم الأربعاء. كان برلمانيون قد طالبوا برفع السعر المطبق على السحب النقدي.