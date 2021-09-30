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مجلس النواب الأميركي يقر تعليق سقف الدين حتى ديسمبر 2022

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اقتصاد أميركا

مجلس النواب الأميركي يقر تعليق سقف الدين حتى ديسمبر 2022

الأسواق تترقب قرارات من الكونغرس اليوم

دبي - العربية.نت

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أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يقضي بتعليق سقف الدين حتى ديسمبر 2022، لينتقل التصويت اليوم إلى مجلس الشيوخ حيث من المتوقع معارضته من قبل الجمهوريين.

كما من المتوقع التصويت اليوم على قانون يضمن تمويل الحكومة حتى ديسمبر المقبل، قبل انتهاء العام المالي مساء اليوم الخميس، ومعه التمويل للعمليات الحكومية.

علما أن سقف الدين الأميركي يقف حاليا عند 28 تريليونا و400 مليار دولار ومن المتوقع بلوغه في 18 أكتوبر المقبل.

في سياق آخر، من المتوقع التصويت أيضاً على خطة البنية التحتية للرئيس جو بايدن بقيمة تريليون دولار.

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