مجلس النواب الأميركي يقر تعليق سقف الدين حتى ديسمبر 2022

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يقضي بتعليق سقف الدين حتى ديسمبر 2022، لينتقل التصويت اليوم إلى مجلس الشيوخ حيث من المتوقع معارضته من قبل الجمهوريين.

كما من المتوقع التصويت اليوم على قانون يضمن تمويل الحكومة حتى ديسمبر المقبل، قبل انتهاء العام المالي مساء اليوم الخميس، ومعه التمويل للعمليات الحكومية.

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علما أن سقف الدين الأميركي يقف حاليا عند 28 تريليونا و400 مليار دولار ومن المتوقع بلوغه في 18 أكتوبر المقبل.

في سياق آخر، من المتوقع التصويت أيضاً على خطة البنية التحتية للرئيس جو بايدن بقيمة تريليون دولار.