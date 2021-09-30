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مصر والسعودية توقعان عقود الربط الكهربائي 5 أكتوبر

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السعودية للكهرباء

مصر والسعودية توقعان عقود الربط الكهربائي 5 أكتوبر

يبدأ التنفيذ الفعلي خلال 2022

دبي - العربية.نت

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قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الدكتور محمد شاكر، إن عقود مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيتم توقيعها في 5 أكتوبر المقبل، على أن يتم البدء الفعلي في التنفيذ خلال 2022.

وذكر الوزير، خلال الافتتاح التجريبي لمركز التحكم الآلي لشبكة كهرباء القاهرة الجديدة، التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء والسعودية للكهرباء اتفقا على توقيع اتفاقيات الكابلات والخط الهوائي ومحطات المحولات، وهناك بعض الأمور التعاقدية التي أوشك الجانب السعودى على الانتهاء منها.

وأشار إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء مازلت تجري تدعيم وتوسعة الشبكات لاستيعاب القدرات المقرر تنفيذها من المشروعات المقبلة ومن ضمنها، تبادل الكهرباء مع السعودية، والمشروع يسير بخطوات جيدة.

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ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميغاوات، حسب أوقات الذروة فى كلا البلدين، ويتكون المشروع ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتى ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

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