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معرض إكسبو ينطلق غداً.. دبي أول مدينة عربية تستضيف الحدث العالمي

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معرض إكسبو ينطلق غداً.. دبي أول مدينة عربية تستضيف الحدث العالمي

كلّف 7 مليارات دولار

دبي - العربية.نت

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للمرة الأولى في الشرق الأوسط، تستضيف دبي معرض إكسبو 2020 الذي سيفتح أبوابه للزوار غداً الأول من أكتوبر، بعد حفل افتتاحي ضخم منتظر مساء اليوم.

المعرض الذي تأجل لفترة عام بسبب جائحة كورونا، والذي كلّف سبعة مليارات دولار، ينطلق بمشاركة 192 دولة من حول العالم، ويعتبر الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء.

ويستهدف "إكسبو 2020" في دبي جذب 25 مليون زائر خلال فترة انعقاده التي تنتهي في 31 من مارس 2022.

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وتم بناء موقع "إكسبو" من الصفر على مساحة تتجاوز أربعة كيلومترات مربعة، أي ما يوازي نحو 600 ملعب لكرة القدم.

أقيم المعرض العالمي الأول في لندن في عام 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصا لهذا الغرض.

وكان أكبر حدث تم تنظيمه خلال جائحة كوفيد-19، أولمبياد طوكيو الذي أقيم في الصيف الماضي، إنما من دون متفرجين للحد من انتقال الفيروس.

وسيطلب من زوار المعرض تقديم إثبات تطعيم أو نتيجة فحص سلبية لفيروس كوفيد-19. كما سيتعيّن عليهم وضع الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. وقد سجلت الإمارات تراجعا ملحوظاً في الإصابات بالفيروس.

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