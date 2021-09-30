"ندلب".. برنامج تحويل السعودية إلى قوة صناعية ومنصة لوجستية عالمية

يعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) من أهم برامج رؤية المملكة 2030. ويسعى البرنامج إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تحقيق التكامل بين قطاعات النمو الواعدة الصناعة، والتعدين والطاقة، والخدمات اللوجستية وتحفيز الاستثمار في هذه القطاعات ورفع مساهمة القطاع الخاص بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية الواعدة، وتحسين الموازين التجارية للمملكة وتعظيم مساهمة المحتوى المحلي.

والمستهدفات الرئيسية للبرنامج بحلول عام 2030، هي1.7 تريليون ريال لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، و1.2 تريليون ريال زيادة إجمالي الناتج المحلي، و1.6 مليون وظيفة جديدة، وزيادة التصدير وإعادة التصدير ليصل إلى أكثر من 1 تريليون ريال.

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يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" يضم (4) قطاعات رئيسة هي الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، نظراً للارتباط الكبير بين هذا القطاعات، وأهمية تحقيق التكامل بينها، بالإضافة إلى التركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.

ووقَّع البرنامج السعودي لتطوير الصناعة "ندلب" اتفاقيةً مع مجموعة "عجلان وإخوانه القابضة" "أبيليتي"، لاستثمار 50 مليار ريال في مشاريع بقطاع التعدين داخل المملكة بالتعاون مع تحالفات أسترالية.