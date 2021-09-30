"هدف" يدرس دعم التوظيف وزيادة توطين قطاع الترفيه بالسعودية

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والهيئة العامة للترفيه في السعودية، مذكرة تفاهم يوم الأربعاء، تهدف إلى دراسة الاحتياجات التدريبية والوظيفية في قطاع الترفيه، وتصميم البرامج المناسبة لدعم التوظيف ورفع نسب التوطين في القطاع.

وذكر الصندوق في بيان له أن المذكرة تهدف كذلك إلى توعية الجهات العاملة مع الهيئة بتلك البرامج وتمكينها من الاستفادة منها، بما يخدم دعم تدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن في قطاع الترفيه.

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وقعت الاتفاقية بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وتأتي مذكرة التفاهم امتدادا للاتفاقيات التي وقعها الصندوق خلال الفترة الماضية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتمكين الكوادر الوطنية من الفرص الوظيفية في سوق العمل، وتنمية وتطوير رأس المال البشري ورفع قدرات أبناء وبنات الوطن وتنافسيتهم في سوق العمل.