.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"هدف" يدرس دعم التوظيف وزيادة توطين قطاع الترفيه بالسعودية

  • الخط
هيئة الترفيه السعودية
شعار الهيئة العامة للترفيه
اقتصاد السعودية

"هدف" يدرس دعم التوظيف وزيادة توطين قطاع الترفيه بالسعودية

وفقاً لمذكرة تفاهم مع "الترفيه"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والهيئة العامة للترفيه في السعودية، مذكرة تفاهم يوم الأربعاء، تهدف إلى دراسة الاحتياجات التدريبية والوظيفية في قطاع الترفيه، وتصميم البرامج المناسبة لدعم التوظيف ورفع نسب التوطين في القطاع.

وذكر الصندوق في بيان له أن المذكرة تهدف كذلك إلى توعية الجهات العاملة مع الهيئة بتلك البرامج وتمكينها من الاستفادة منها، بما يخدم دعم تدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن في قطاع الترفيه.

وقعت الاتفاقية بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

مجلس النواب الأميركي يقر تعليق سقف الدين حتى ديسمبر 2022 اقتصاد اقتصاد أميركا مجلس النواب الأميركي يقر تعليق سقف الدين حتى ديسمبر 2022

وتأتي مذكرة التفاهم امتدادا للاتفاقيات التي وقعها الصندوق خلال الفترة الماضية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتمكين الكوادر الوطنية من الفرص الوظيفية في سوق العمل، وتنمية وتطوير رأس المال البشري ورفع قدرات أبناء وبنات الوطن وتنافسيتهم في سوق العمل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر يهمنا جميعا..هذه أخطر نقطة لانتشار كورونا على الطائرة خبر يهمنا جميعا..هذه أخطر نقطة لانتشار كورونا على الطائرة
أسطورة الملاكمة أحب الرسم.. لوحات غير معروفة لمحمد علي أسطورة الملاكمة أحب الرسم.. لوحات غير معروفة لمحمد علي
الأكثر قراءة
حكاية لا تصدق.. مصري حملت لوحة سيارته تفاصيل وفاته حكاية لا تصدق.. مصري حملت لوحة سيارته تفاصيل وفاته
احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت
بينهم امرأة.. تفاصيل المصريين المتورطين باغتيال ضباط سودانيين بينهم امرأة.. تفاصيل المصريين المتورطين باغتيال ضباط سودانيين
هذا ما وجدته مصر بعد مداهمة شقة هذا ما وجدته مصر بعد مداهمة شقة "الإخوان"
السعودية تستهدف توظيف 90.1 ألف مواطن في هذا القطاع السعودية تستهدف توظيف 90.1 ألف مواطن في هذا القطاع
أعراض خطيرة لنقص الحديد في جسم الإنسان.. وإليكم الحل أعراض خطيرة لنقص الحديد في جسم الإنسان.. وإليكم الحل
قبل أن تذهب
ساركوزي.. أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن
ساركوزي.. أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن
اكتشف المزيد