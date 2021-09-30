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تلوث الهواء يكبد هذه القارة 499 مليار دولار

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تلوث الهواء
تلوث الهواء
اقتصاد أوروبا

تلوث الهواء يكبد هذه القارة 499 مليار دولار

الخسائر المسجلة أعلى من الناتج الاقتصادي لعدة دول

رانس برس

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أظهر تقرير نشرته الوكالة الأوروبية للبيئة، أن تلوث الهواء المتأتي من الإنتاج الصناعي في أوروبا يلحق أضرارا بيئية تراوح قيمتها بين 280 مليار يورو و430 مليارا، أو 499 مليار دولار.

وأشارت الوكالة يوم الأربعاء إلى أن هذه التقديرات توازي "حوالي 2% إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي، وهو أعلى من الناتج الاقتصادي الإجمالي لدول أعضاء عدة".

وفيما حقق القطاع الصناعي الأوروبي تقدما "كبيرا" على صعيد تقليص أثره البيئي والمناخي، "لا تزال التكاليف الاجتماعية أو الآثار الخارجية الناجمة عن تلوث الغلاف الجوي في القطاع مرتفعة"، بحسب التقرير الذي يستند إلى بيانات من العام 2017.

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وتُترجم هذه الأضرار من خلال أمراض ووفيات مبكرة وتدهور الأنظمة البيئية والموائل الطبيعية والمحاصيل الزراعية، ما يُترجم من خلال تكاليف اقتصادية.

ومن بين أكثر من 1100 مصنع أعلنت عن إصدارها انبعاثات مسببة للتلوث، يتحمل 211 موقعا المسؤولية عن نصف التكاليف، وفق التقرير الذي أشار إلى أن أكثرية هذه المواقع موجودة في ألمانيا وبريطانيا وبولندا وإسبانيا وإيطاليا.

ويحمل تلوث الغلاف الجوي الناجم عن المحطات الحرارية الخطر الأكبر على الصحة والبيئة، يليه قطاع الصناعات الثقيلة وإنتاج المحروقات ومعالجتها، بحسب الوكالة الأوروبية.

ورغم بعض التحسن الطفيف، لا يزال الهواء في أوروبا ملوثا بالجسيمات الدقيقة والأوزون وأكسيد النيتروجين، وأكثرية البلدان الأوروبية تخطت المعايير المطلوبة على صعيد نوعية الهواء، وفق ما حذرت الوكالة الأوروبية للبيئة الأسبوع الماضي.

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