.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ملياردير يخسر جنسيته وأمواله وصحته على طريق الهروب من الضرائب

  • الخط
Oleg Tinkov
أوليغ تينكوف
ثروات

ملياردير يخسر جنسيته وأمواله وصحته على طريق الهروب من الضرائب

ملياردير روسي يدفع نصف مليار دولار لتسوية جريمة الاحتيال الضريبي في الولايات المتحدة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة العدل الأميركية، إن مؤسس شركة TCS، الملياردير أوليغ تينكوف، وافق على دفع أكثر من 500 مليون دولار وأقر بالذنب في قضية احتيال أميركية عام 2013 اتهمته بإخفاء أصول للتهرب من دفع الضرائب.

أخفى تينكوف، 53 عاماً، أصولاً ودخلاً بقيمة مليار دولار عندما تخلى عن جنسيته الأميركية بعد الطرح العام الأولي لمجموعة TCS، وفقاً للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها العام الماضي.

بعد إلقاء القبض عليه في فبراير 2020 في لندن، كان يطعن في تسليمه إلى الولايات المتحدة أثناء خضوعه للعلاج من سرطان الدم.

تبلغ قيمة الاحتيال الضريبي المزعوم، نصف قيمة أكبر قضية تهرب ضريبي في أميركا، وهي القضية التي رفعها المدعون العامون الأميركيون ضد روبرت تي بروكمان، قطب برمجيات في هيوستن، تم اتهامه في أكتوبر باستخدام شبكة من الكيانات الكاريبية لإخفاء ملياري دولار من الدخل.

"الصحة العالمية": 4% فقط من سكان إفريقيا حصلوا على التطعيمات الكاملة اقتصاد لقاح كورونا "الصحة العالمية": 4% فقط من سكان إفريقيا حصلوا على التطعيمات الكاملة

ووافق تينكوف على دفع 506828377 دولاراً، والتي تشمل ضرائب 2013 غير المسددة، وعقوبة الاحتيال المدني والغرامات والفوائد، وفقاً لبيان صادر عن وزارة العدل يوم الجمعة. وتقدر ثروة تينكوف بـ 8 مليارات دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

في عام 2013، أبلغ تينكوف كذباً عن دخل يقل عن 206 آلاف دولار في الإقرار الضريبي على الرغم من أنه حصل على أكثر من 192 مليون دولار من الطرح العام الأولي لشركة تي سي إس في بورصة لندن في أكتوبر من ذلك العام، وفقاً للمدعين العامين الأميركيين.

بعد ثلاثة أيام من الاكتتاب العام، ذهب الملياردير إلى السفارة الأميركية في موسكو للتخلي عن جنسيته الأميركية، حسبما قال ممثلو الادعاء. من المقرر النطق بالحكم في 29 أكتوبر في أوكلاند بولاية كاليفورنيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية تحذر من 6 عناصر تفاقم إصابات كورونا.. وتقتل الملايين الصحة العالمية تحذر من 6 عناصر تفاقم إصابات كورونا.. وتقتل الملايين
إلهام شاهين للعربية.نت: أشهدت الجميع على وصيتي.. ولا ألتفت للمتطرفين إلهام شاهين للعربية.نت: أشهدت الجميع على وصيتي.. ولا ألتفت للمتطرفين
الأكثر قراءة
قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها
"عنبر" تقيأه حوت ضخم.. حول صيادا إلى مليونير بطرفة عين
"إطلاق نار كثيف".. إيقاف مقيمين نشرا فيديو مضللاً بالسعودية
توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية يدخل حيز التنفيذ توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية يدخل حيز التنفيذ
صورتها شغلت العالم.. والد طفلة مطار كابل يكشف تفاصيل مفاجئة صورتها شغلت العالم.. والد طفلة مطار كابل يكشف تفاصيل مفاجئة
ملياردير يخسر جنسيته وأمواله وصحته على طريق الهروب من الضرائب ملياردير يخسر جنسيته وأمواله وصحته على طريق الهروب من الضرائب
قبل أن تذهب
دراسة مثيرة عن مرض كورونا طويل الأمد.. تعرف على تفاصيلها
دراسة مثيرة عن مرض كورونا طويل الأمد.. تعرف على تفاصيلها
اكتشف المزيد