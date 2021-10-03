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التويجري للعربية: ما تقدمه السعودية للعالم بإكسبو 2020 دبي فيه تنوع كبير 

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إكسبو

التويجري للعربية: ما تقدمه السعودية للعالم بإكسبو 2020 دبي فيه تنوع كبير

الجناح السعودي عمل وطني 100% من مهندسين ومهندسات

دبي - العربية.نت

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أكد نائب رئيس اللجنة الإشرافية للجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي، المستشار محمد التويجري، أن الجناحَ يستهدفُ نقلَ التطور الذي شهدته السعودية لكافة زوار إكسبو من السياح إلى رجال الأعمال.

وأضاف التويجري في مقابلة مع "العربية" أن الجناح السعودي في إكسبو 2020، يعكس رؤية المملكة 2030 وتركيزها على أهمية التنوع، بمختلف جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح أن الجناح السعودي يبرز التطور، وأن ما تقدمه المملكة للعالم فيه تنوع كبير، واصفا السعودية بأنها دولة فعالة ولاعب قوي جدا في المنطقة.

وقال إن الجناح السعودي عمل وطني 100% من مهندسين ومهندسات، ويشتمل على 200 ساعة تصوير لجميع مناطق السعودية لعرضها في الجناح.

وأكد أن القطاعين الحكومي والخاص شاركا في الجناح السعودي في إكسبو، كما أن التنوع الجغرافي ومنظومات الطاقة والصناعة والسياحة والثقافة حاضرة في الجناح السعودي.

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كان التويجري دشن أعمال وأنشطة جناح المملكة رسمياً، في حفل أقيم بمقر الجناح، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، والمفوض العام للجناح السعودي المهندس حسين حنبظاظة، وجمع من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، ومسؤولون وشخصيات ثقافية من مختلف دول العالم.

تنقّل التويجري بين أقسام الجناح، مُطلعاً على برامجه وأنشطته المتنوعة التي تعكس الصورة الزاهية للمملكة العربية السعودية، التي توزعت على 4 ركائز رئيسية تشمل الطبيعة والناس والتراث والفرص الاستثمارية، إلى جانب محطةٍ للطاقة والاستدامة، وحضور متألق للحِرف السعودية التراثية، والعروض الفلكلورية الشعبية، والأطباق الشهيرة التي تمثل مختلف مناطق المملكة.

وعبّر التويجري عن اعتزازه بما رآه في الجناح من محتوى إبداعي ثري، قدّمه شباب وشابات الوطن المشاركون في الجناح، الذين نقلوا صورة مشرفة عن أبناء المملكة العربية السعودية وقيمهم الرفيعة والمُرحبة بالعالم.

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