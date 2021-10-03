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قفزة متوقعة لنفقات الحكومة السعودية الرأسمالية لـ112 مليار ريال بنهاية 2021

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اقتصاد السعودية

قفزة متوقعة لنفقات الحكومة السعودية الرأسمالية لـ112 مليار ريال بنهاية 2021

قيمة الارتفاع 11.7 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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توقعت وزارة المالية السعودية وصول النفقات الرأسمالية الحكومية خلال العام الجاري إلى حوالي 112 مليار ريال مرتفعة عن المعتمد لها بداية العام بنسبة 11.6% بنحو 11.7 مليار ريال نتيجة تطورات تنفيذ مشاريع تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأدت تطورات المالية العامة منذ بداية العام إلى مراجعة النفقات الرأسمالية وتبني سياسات أكثر ملاءمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية حيث من المتوقع أن تبلغ بنهاية العام 2021.

وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية الحكومية في السعودية بالنصف الأول من العام الجاري، نحو 37 مليار ريال، بانخفاض نسبته 35.8% بما يعادل 20.6 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود هذا الانخفاض نتيجة زيادة مشاركة القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة في المشاريع الرأسمالية وإنتهاء عدد كبير من المشاريع الحكومية.

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