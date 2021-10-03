النشاط العقاري بالسعودية يرتفع 44.9% بالربع الثالث.. 44.4 مليار ريال قيمة الصفقات

اختتمت السوق العقارية السعودية نشاطها خلال الربع الثالث من العام الجاري على ارتفاع سنوي بلغ 44.9 %، مقارنة بحجم نشاطها خلال الربع نفسه من العام الماضي، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الربع عند مستوى 44.4 مليار ريال، بينما سجلت انخفاضا مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه 5.7 %.

أما على مستوى أدائها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة ارتفاعا سنويا 30.1 %، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات خلال الفترة عند مستوى 153.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 118 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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وعلى مستوى أداء القطاعات الرئيسة للسوق خلال الربع الثالث 2021، سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا سنويا 15.2%، استقرت على أثره عند مستوى 25.6 مليار ريال "57.7 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وفقا لجريدة الاقتصادية.

وسجلت صفقات القطاع السكني انخفاضا مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه 13.4%. كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا سنويا قياسيا بلغ 133.5%، استقرت على أثره عند مستوى 15.2 مليار ريال "34.2% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وسجلت أيضا ارتفاعا مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه 12.8%.

وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا قياسيا بلغ 88.7%، استقر على أثره عند مستوى 3.6 مليار ريال "8.1% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بينما سجل انخفاضا مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه 11.5%.

وتعزى تلك التطورات إلى عديد من العوامل، كان من أبرزها تسارع وتيرة ارتفاع القروض العقارية الممنوحة للأفراد خلال العام الجاري 21.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث إجمالي القروض العقارية الجديدة خلال العام الجاري حتى نهاية آب/ أغسطس نحو 101 مليار ريال، مقارنة بنحو 83.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان نشاط السوق العقارية خلال الربع الثالث من العام الماضي تأثر سلبيا طوال فترته بالانخفاض نتيجة ارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة آنذاك، وتم استبدالها قبل نهاية الربع الثالث بضريبة التصرفات العقارية، التي نتج عن البدء بتطبيقها مطلع الربع الرابع 2020 ارتفاع في النشاط العقاري 67.8 %، ليرتفع إجمالي قيمة صفقات السوق من 30.7 مليار ريال خلال الربع الثالث 2020 إلى 51.4 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام نفسه.

العقارية السكنية

أظهرت قراءة أحدث التغيرات في متوسط أسعار الأصول العقارية السكنية "أراض، فلل، شقق"، حسب البيانات التفصيلية المنشورة على موقع وزارة العدل، استمرار وتيرة الارتفاع في المستويات السعرية لمختلف تلك الأصول، جاء في مقدمة الأعلى ارتفاعا فيما بينها متوسط سعر الأراضي السكنية، الذي سجل ارتفاعا سنويا لمتوسطه خلال العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث 2021 بنسبة وصلت إلى 21%، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال العام الماضي 19.8%.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث الأعلى ارتفاعا متوسط سعر الشقق السكنية، الذي سجل ارتفاعا سنويا في مستواه بلغ 10.3%، مقارنة بارتفاعه خلال العام الماضي 10.7%. فيما جاء في المرتبة الثالثة متوسط سعر الفلل السكنية، الذي سجل ارتفاعا سنويا في مستواه بلغ 5.8%، مقارنة بارتفاعه خلال العام الماضي 17.8%.

وعلى مستوى قراءة التغيرات في متوسط الأسعار ربع السنوية لمختلف تلك الأصول العقارية السكنية، فقد استمرت الأراضي في احتلال المرتبة الأولى من حيث نسب الارتفاع، حيث سجل المتوسط ربع السنوي للأراضي السكنية مع نهاية الربع الثالث 2021 ارتفاعا سنويا بلغ 33.8%، مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع نفسه من العام الماضي، كما سجل ارتفاعا مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع الثاني السابق من العام نفسه بلغ 1.7%. بينما حل المتوسط ربع السنوي للفلل السكنية عن الربع الثالث 2021 في المرتبة الثانية من حيث نسبة الارتفاع، حيث سجل ارتفاعا سنويا بلغ 19.3%، مقارنة بمستواه خلال الربع الثالث من العام الماضي، وسجل أيضا ارتفاعا مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع الثاني السابق من العام نفسه بلغ 12.6%. أما المتوسط ربع السنوي للشقق السكنية عن الربع الثالث من العام الجاري فقد سجل ارتفاعا سنويا بلغ 18.1%، مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع نفسه من العام الماضي، وسجل ارتفاعا مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع الثاني السابق من العام نفسه بلغ 4.7%.

وعلى مستوى تغيرات الأسعار في المدن الرئيسة "الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام" خلال الربع الثالث 2021، سجلت المدينة المنورة المرتبة الأولى من حيث أعلى نسبة ارتفاع في متوسط قيمة الأراضي السكنية بنسبة ارتفاع سنوية 34.9%، تلتها مدينة الدمام بنسبة ارتفاع سنوية 29.4%، ثم مكة المكرمة بنسبة ارتفاع سنوية 20.7%، ثم مدينة جدة بنسبة ارتفاع سنوية 18.9%، وأخيرا مدينة الرياض بنسبة ارتفاع سنوية 17.2%.

أما على مستوى تغير متوسط أسعار الفلل السكنية خلال الفترة نفسها في تلك المدن الرئيسة، فقد حلت مدينة جدة في المرتبة الأولى من حيث أعلى نسبة ارتفاع في متوسط قيمة الفلل السكنية بنسبة ارتفاع سنوية 21.3%، وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع سنوية 12.6%، وجاءت الدمام في المرتبة الثالثة بنسبة ارتفاع سنوية 4.5%، ثم مكة المكرمة بنسبة ارتفاع سنوية 4.4%، بينما سجل متوسط أسعار الفلل السكنية خلال الربع الثالث 2021 في المدينة المنورة انخفاضا سنويا بلغ 9%.

وحلت مدينة جدة في المرتبة الأولى من حيث أعلى نسبة ارتفاع في متوسط قيمة الشقق السكنية بنسبة ارتفاع سنوية 22.3%، وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع سنوية 17.7%، ثم المدينة المنورة بنسبة ارتفاع سنوية 14.9%، ثم الدمام بنسبة ارتفاع سنوية 13.1%، ثم الرياض بنسبة ارتفاع سنوية 11.3%.