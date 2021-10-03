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بريطانيا تتجه لإصدار المزيد من التأشيرات المؤقتة لحل أزمة سائقي الشاحنات

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رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
اقتصاد بريطانيا

بريطانيا تتجه لإصدار المزيد من التأشيرات المؤقتة لحل أزمة سائقي الشاحنات

ستصدر تأشيرات مؤقتة لخمسة آلاف سائق شاحنة أجنبي و5500 عامل دواجن

لندن - رويترز

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم السبت، إنه سيواصل مراجعة قواعد الهجرة ولم يستبعد إصدار المزيد من التأشيرات المؤقتة في محاولة للمساعدة في تخفيف النقص في سائقي الشاحنات والذي أدى إلى نقص الوقود.

وقالت بريطانيا الأسبوع الماضي، إنها ستصدر تأشيرات مؤقتة لخمسة آلاف سائق شاحنة أجنبي و5500 عامل دواجن في محاولة لحل النقص الحاد في القوى العاملة الذي عطل إمدادات الوقود للمحطات وتسبب في صعوبات في إنتاج الغذاء.

وتقول جمعية النقل البري البريطانية إن البلاد تواجه عجزا في السائقين يبلغ نحو 100 ألف سائق نتيجة هجر العمال هذا القطاع ووقف الجائحة تدريب السائقين واختبارهم لمدة عام تقريبا وقواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تمنع توظيف سائقين من أوروبا.

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ولم يستبعد جونسون الذي كان يتحدث للصحفيين خلال زيارة لأحد المستشفيات احتمال إصدار مزيد من التأشيرات المؤقتة.

وكانت الحكومة قد قالت يوم الجمعة إنها ستنشر ما يقرب من 200 من العسكريين، من بينهم 100 من سائقي الشاحنات العسكرية، اعتبارا من يوم الاثنين للمساعدة في توصيل الوقود إلى محطات الوقود والمساعدة في معالجة النقص في سائقي مركبات البضائع الثقيلة.

وقال وزير الدفاع بن والاس الأسبوع الماضي " على الرغم من أن الوضع بدا يستقر فإن قواتنا المسلحة موجودة لشغل أي وظائف مهمة شاغرة والمساعدة في استمرار الحركة في البلاد من خلال دعم الصناعة لتوصيل الوقود إلى المحطات".

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