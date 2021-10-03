توجيهات للوزارات السعودية بتزويد "التأمينات" بالمعلومات المطلوبة

صدرت توجيهات الجهات العليا إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية في السعودية، بتزويد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمعلومات المطلوبة عن كافة العاملين وذلك من خلال ربط الجهات الحكومية بقاعدة بيانات المؤسسة وفق آلية تضمن دقة المعلومة وتحديثها بشكل مستمر.

وشهدت الفترة الأخيرة دمج المؤسسة العامة للتقاعد ضمن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهدف توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق العديد من الأهداف من أبرزها تحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية وازالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل.

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كما يهدف ذلك لرفع الكفاءة التشغيلية والمالية والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء وتعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي وتعظيم الفوائد الاستثمارية وتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي، وأعربت المؤسستان عن عزمهما مواصلة الجهد والعمل بعد اندماجهما في كيان واحد، لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التأمين الاجتماعي بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن، نقلاً عن صحيفة "المدينة".

كما أشارتا إلى أن الدمج عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات.

وبيّنت المؤسستان أن عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات، ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً.

وقال وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد الجدعان، إن قرار الدمج يأتي امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.